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Руководителя «Военторга» задержали из-за хищения денег при исполнении госконтрактов

МВД: руководителя «Военторга» задержали из-за хищения бюджетных средств

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Полиция задержала руководителя «Военторга» за хищение бюджетных средств при исполнении госконтрактов, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Об этом сообщает ТАСС.

Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупном размере из федерального бюджета при исполнении государственных контрактов для нужд министерства обороны. Общая сумма похищенного в результате завышения цены товаров составила свыше 400 млн рублей.

Расследуя хищения, сотрудники МВД провели 64 обыска, в ходе которых изъяли документы, электронные носители информации, мобильные средства связи.

Руководителя АО «Военторг» и бенефициара подконтрольных организаций доставили в Следственный департамент МВД России для проведения следственных и процессуальных действий. В настоящее время они задержаны.

До этого сообщалось, что Центральный районный суд города Хабаровска арестовал заместителя правительства Хабаровского края Евгения Никонова на два месяца.

Ранее в России захотели отбирать имущество у жен и детей коррупционеров.

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