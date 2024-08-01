Руководителя «Военторга» задержали из-за хищения денег при исполнении госконтрактов

Полиция задержала руководителя «Военторга» за хищение бюджетных средств при исполнении госконтрактов, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Об этом сообщает ТАСС.

Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупном размере из федерального бюджета при исполнении государственных контрактов для нужд министерства обороны. Общая сумма похищенного в результате завышения цены товаров составила свыше 400 млн рублей.

Расследуя хищения, сотрудники МВД провели 64 обыска, в ходе которых изъяли документы, электронные носители информации, мобильные средства связи.

Руководителя АО «Военторг» и бенефициара подконтрольных организаций доставили в Следственный департамент МВД России для проведения следственных и процессуальных действий. В настоящее время они задержаны.

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