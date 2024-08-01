Американская Delta Air Lines приостановила полеты в Тель-Авив

Американская авиакомпания Delta Air Lines заявила о временном прекращении полетов в столицу Израиля из соображений безопасности. Об этом говорится в заявлении на сайте авиаперевозчика.

«Рейсы Delta между аэропортом Кеннеди и Тель-Авивом будут приостановлены до пятницы, 2 августа, из-за продолжающегося конфликта в регионе», — говорится в публикации.

Пассажирам предлагается бронировать билеты на рейсах авиакомпаний Air France и EL AL Israel Airlines.

В заявлении отмечается, что компания Delta «постоянно отслеживает меняющуюся обстановку в области безопасности» и следует рекомендациям на основе разведданных.

Обстановка на Ближнем Востоке в очередной раз резко обострилась 31 июля после ударов по видным деятелям из руководства «Хезболлы». В настоящее время Совбез ООН проводит экстренное заседание по этому поводу.

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Ранее в Израиле заявили о готовности своих ВВС к боевым действиям в любой момент.