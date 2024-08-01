Москвичам рассказали, когда вернется жаркая погода

Температура воздуха в Москве вырастет к середине августа и будет доходить до 25°C. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, чьи слова передает ТАСС.

«Расчеты показывают, что в августе, ближе к середине, температура будет повышаться», — сказал синоптик.

По его словам, температура воздуха к концу первой декады августа может достичь 25°C. При этом он отметил, что подобная погода считается комфортной для этого времени года.

До этого главный эксперт метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что жителей столичного региона в августе ждет мягкая погода — сухая и теплая, но не знойная. Она подчеркнула, что в четверг и пятницу, 1 и 2 августа, температура воздуха в городе составит +20…+22°C, при этом могут пройти короткие дожди.

Ранее синоптик заявил, что погода в Москве не соответствует климатической норме.