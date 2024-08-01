Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичам рассказали, когда вернется жаркая погода

Вильфанд: температура в Москве начнет повышаться к середине августа

close
100%
Iryna Inshyna/Shutterstock/FOTODOM

Температура воздуха в Москве вырастет к середине августа и будет доходить до 25°C. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, чьи слова передает ТАСС.

«Расчеты показывают, что в августе, ближе к середине, температура будет повышаться», — сказал синоптик.

По его словам, температура воздуха к концу первой декады августа может достичь 25°C. При этом он отметил, что подобная погода считается комфортной для этого времени года.

До этого главный эксперт метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что жителей столичного региона в августе ждет мягкая погода — сухая и теплая, но не знойная. Она подчеркнула, что в четверг и пятницу, 1 и 2 августа, температура воздуха в городе составит +20…+22°C, при этом могут пройти короткие дожди.

Ранее синоптик заявил, что погода в Москве не соответствует климатической норме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами