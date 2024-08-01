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Названы самые непопулярные для путешествий места в России

Меньше всего россияне путешествуют в Магаданскую область и КЧР

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Shutterstock

Топ востребованных мест для путешествий в России возглавили Москва и Санкт-Петербург, наименее посещаемые — Магаданская область и Карачаево-Черкесская Республика. Это показало исследование Купибилет, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Самым привлекательным маршрутом для поездок в 2024 году остается Москва. На нее приходится 38% от всех поездок. Второе и третье места заняли Санкт-Петербург (16%) и Свердловская область (5%). Завершают список с небольшим отрывом Краснодарский край (4%) и Нижегородская область (3%).

Рейтинг самых непопулярных направлений возглавили: Магаданская область и Карачаево-Черкесская Республика. На каждое из них приходится 0,03% от всех поездок. Второе место с долей 0,04% разделили между собой — Республика Адыгея, Орловская и Тамбовская области.

«Востребованность направлений отражается и на ценообразовании. Так, перелет из центральной части России по ходовому маршруту в среднем обойдется вам в 7 тыс. руб., по неходовому — в два раза выше и составит порядка 15 тыс. рублей», — прокомментировала Екатерина Долгих, директор по маркетингу компании Купибилет.

Интересно, что каждый четвертый россиянин (24%) признался, что хотел бы больше путешествовать в маленькие города России.

Ранее выяснилось, что зумеры чаще миллениалов встречаются с друзьями лично.

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