Россияне рассказали о причинах опозданий на тренировки

Только 31% россиян, занимающихся спортом, никогда не опаздывают на тренировки. По данным опроса, проведенного приложением Фитмост и кикшерингом МТС Юрент, самыми распространенными причинами пропусков и опозданий на тренировки стали задержки на работе (51%), неспособность правильно распланировать время (30%) и лень (18%). «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Чтобы не опаздывать на тренировки россияне выбирают занятия рядом с домом или работой — так поступают 61% опрошенных. И только пятая часть (21%) респондентов ищет спортивные занятия исходя из предпочтений по видам спорта.

Чтобы не пропускать занятия и не опаздывать в зал каждый пятый (21%) готов отпрашиваться с работы пораньше, столько же (20%) спортсменов-любителей готовы тратить больше денег на дорогу, например, выбирая такси для поездок в зал. А ради тренировки мечты (особенного зала, тренера или индивидуальной программы занятий) 65% спортсменов согласны добираться до зала в два раза дольше. При этом оптимальным временем в пути до места занятий 85,9% опрошенных считают не более 20 минут.

В топ-3 самых пунктуальных категорий спортсменов вошли поклонники групповых занятий – почти никогда не опаздывают на тренировки любители йоги (17%), футболисты (11%) и представители различных видов единоборств (10%).

45% россиян, увлеченных спортом, готовы тратить на занятия до 50 000 рублей в год. Треть опрошенных (33%) спортсменов рассказали, что стоимость их занятий достигает 72 000 руб. в год. А вот на дорогу до зала и обратно 65% опрошенных не готовы тратить более 600 рублей. При условии занятий спортом 2 раза в неделю, оптимальная стоимость проезда до спортивного зала и обратно, указанная опрошенными (600 рублей), в год составит 62 400 руб.

Каждый третий (37%) спортсмен добирается до места занятий на личном автомобиле или каршеринге, 22% спорстменов едут на тренировки на общественном транспорте, еще 11% — на электросамокатах и велосипедах. При этом, категория спортсменов, которые используют самокаты для поездок в зал, оказалась самой экономичной — 64,8% опрошенных рассказали, что тратят в среднем 300 рублей на одну поездку до зала и обратно.

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