В Калининграде женщину-инвалида не пустили на платную парковку у поликлиники

Женщина-инвалид не смогла заехать на коммерческую парковку у поликлиники в центре Калининграда, сообщает «Клопс».

Сегодня местная жительница приехала в поликлинику на улице Иванникова вместе с мужем, который также имеет подтвержденную инвалидность. Женщина хотела бесплатно припарковаться на платной парковке, но так и не смогла попасть на ее территорию. Охранник наотрез отказался пропустить горожанку, имеющую необходимое разрешение на въезд.

«Он уже не впервые не дает заехать: в прошлый раз потребовал регистрацию на госуслугах. Я сделала, но теперь придумал что-то новое», — пожаловалась пострадавшая.

Она позвонила в ГАИ и попыталась сфотографировать работника парковки, однако мужчине это не понравилось, и он толкнул женщину, выбив телефон из ее рук.

«У меня болит грудь, рука. Мы написали заявление в полицию. Нам пришлось отъехать от стоянки», — заключила калининградка.

На парковке заявили, что автомобилистов не пускают на территорию из-за незавершенного ремонта плитки, однако на паркинге, когда туда пыталась попасть горожанка, стояли несколько машин. Сейчас ворота парковки уже закрыты, и заехать туда не получится ни у кого.

Ранее инвалиду вернули деньги за оплаченную в десятикратном размере бесплатную парковку в Москве.