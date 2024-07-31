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Депутат назвал реализацию послания президента главным итогом весенней сессии Госдумы

Депутат Михаил Романов оценил итоги весенней сессии Госдумы

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Пресс-служба Михаила Романова

Главным содержанием весенней сессии Госдумы стала реализация послания президента с акцентом на поддержку СВО, участников СВО и их семей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

По его мнению, фракция «Единая Россия» следовала Народной программе партии, развивая законодательство в части социальной поддержки семей с детьми, пенсионеров, других незащищенных категорий. Он считает, что это повлияло на расширение социальных обязательств государства.

При этом одним из ключевых законодательных решений Госдумы в шестую сессию назвал поддержку инициативы губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова об индексации пенсий работающим пенсионерам

«Вступления закона в силу в новом году ждут почти 8 млн человек. На его реализацию в 2025 году из федерального бюджета предполагается выделить примерно 96,5 млрд рублей, в 2026 году - 170 млрд рублей и в 2027 году - 260 млрд рублей», — объяснил он.

По его словам, подобные траты требуют новых справедливых налоговых решений, поэтому депутаты проголосовали за переход к прогрессивному налогообложению.

Романов отметил, что по инициативе «Единой России» было законодательно установлены меры, направленные на укрепление социально-экономического статуса участников СВО, защиту трудовых прав их жен, а также обеспечение дополнительными выплатами их детей.

«В фокусе внимания фракции остается поддержка семей с детьми, а также — инициативы в области здравоохранения и образования в части установления дополнительных экономических стимулов для медицинских и педагогических кадров», — подчеркнул парламентарий.

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