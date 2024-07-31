Неизвестные подстрелили за две недели двух аистов в Псковской области

В Псковской области появился живодер, стреляющий в аистов. О волонтерах, которые спасают пострадавших птиц, пишет kp.ru.

Первый случай произошел 16 июля в СНТ «Медик» на территории Порховского района. Тогда местная жительница сообщила в приют «Дом Белого Аиста» о раненой птице и предположила, что в нее стреляли. Волонтеры согласились принять окровавленного аиста, на крыле у которого имелось характерное отверстие. По словам руководителя Аистиного центра, оно могло остаться от попадания пули от пневматической винтовки.

«Кисть крыла у птицы была перебита. Аист, а это была взрослая самка, у которой в гнезде оставались птенцы, потерял много крови и был очень слаб», — рассказала орнитолог.

Пострадавшего аиста отправили в Псков на операцию, во время которой простреленную кисть крыла удалили. Теперь, говорят волонтеры, птица навсегда останется в стенах приюта. Женщина, нашедшая птицу, составила заявление, и полиция сразу нашла стрелка. Им оказался местный житель.

Однако 30 июля история повторилась, и в Аистиный центр прибыл аистенок, найденный в Порхове «с внешними признаками проникающего огнестрельного ранения». На этот раз к волонтерам обратился мужчина, который рассказал, что услышал выстрелы из винтовки с улицы Крестьянской.

Сегодня птенца отвезли на обследование в ветеринарную клинику, личность хулигана, который ранил аиста, пока не установлена. Связан ли второй инцидент с первым, также неизвестно.

Ранее под Воронежем 82-летняя женщина приютила аиста с травмой ноги.