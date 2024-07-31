В Братске полуторагодовалый ребенок выпал из окна восьмого этажа

В Иркутской области полуторагодовалый ребенок выпал из окна квартиры на восьмом этаже, оставшись один в комнате. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 30 июля в многоэтажке по улице Комсомольской. По предварительной информации, родители уложили полуторагодовалого мальчика на дневной сон и оставили его в комнате одного.

Ребенок проснулся, забрался на подоконник и выпал из открытого настежь окна на восьмом этаже. Спасти пострадавшего медики не смогли. По факту произошедшего СК Иркутской области возбудил уголовное дело, обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ пятилетняя девочка выпала из окна, пока мать убирала в квартире. 33-летняя женщина на время оставила без присмотра пятилетнюю дочь. Через некоторое время она заметила, что ребенка нет в комнате, на открытом окне отсутствовала москитная сетка. Мать выбежала на улицу и обнаружила дочь на газоне, в это время соседи уже вызвали пострадавшей скорую помощь.

Ранее в Бийске двухлетний ребенок выпал из окна.