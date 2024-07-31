«В огороде можно утонуть»: жительница Копейска показала последствия подтопления

В Копейске Челябинской области из-за весеннего паводка и частых ливневых дождей в огородах нескольких частных домовладений образовалось «зеленое озеро» глубиной в полтора метра. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала одна из местных жительниц Татьяна Дымшакова, и показала видеозапись.

«Видео снимала 29 июля. С апреля мы живем в таких условиях. Последние дожди добавили проблем, вода в доме вровень с полами. В огороде можно утонуть, глубина почти полтора метра. У нас ни разу не откачивали воду, отводить некуда. Пытались сами откачать ассенизаторскими машинами, только деньги на ветер. Нужна постоянная откачка. Ответ администрации, что откачивают только с прудов-испарителей, а наше «озеро» из шести дворов находится на частной территории. Значит это наша проблема. Пруды-испарители тоже надо постоянно качать, а не когда люди начинают с заявлениями бегать. Мне даже жалко времени упущенного», — пояснила Дымшакова.

Женщина переживает, что вода к наступлению холодов так и не уйдет, из-за чего дома еще больше пострадают.

«Скоро зима. Как мы будем жить, не знаю. И в такой ситуации не мы одни. Весь Копейский городской округ тонет», — заключила Дымшакова.

31 июля в Копейске ввели режим ЧС из-за угрозы наводнения. Аналогичный режим действовал и в мае. Большая вода в город и окрестности приходит с грунтовыми водами из карьера выработанной шахты, которую законсервировали более 20 лет назад. В период половодья на поверхности появляются десятки болот. В домах от влаги со стен сыплется штукатурка.

Ранее в Челябинске во время урагана на территории детсада вырвало дерево из земли.