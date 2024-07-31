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Власти Кубани опровергли слухи о переписи лишних холодильников и кондиционеров

Оперштаб Кубани опроверг слухи о переписи лишних холодильников и кондиционеров

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Оперативный штаб Краснодарского края опроверг слухи о предстоящей переписи лишних холодильников и кондиционеров в столице региона для контроля потребления электроэнергии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Фейковую новость о лимитах потребления электроэнергии на Кубани разместили на сайте одной из районных газет», — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что данная новость является фейком.

«Сайт средства массовой информации был взломан злоумышленниками», — отметили в оперштабе.

20 июля жители Краснодара вышли на митинг из-за отключений света. Люди были недовольны долгими перебоями электричества в 40-градусную жару. Протестующие заблокировали дорогу с требованием «дать свет». На место прибыл мэр города Евгений Наумов — после этого нескольких человек задержали «за оскорбление властей». Оставшимся же глава города пообещал быть с ними, пока в дома не вернут электричество, и даже предложил «привязать его наручниками к столбу». Власти региона объясняют проблемы сбоем на Ростовской АЭС, снабжающей энергией юг России.

Ранее в России целый город остался без воды и света.

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