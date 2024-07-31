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Посещаемость YouTube в России после замедления превысила 82 млн пользователей

РБК: аудитория YouTube в РФ растет, несмотря на замедление работы видеохостинга

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mindea/Shutterstock/FOTODOM

Посещаемость видеохостинга YouTube в России на фоне сообщений о замедлении его работы не только не упала, но и продолжает расти. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику единого измерителя аудитории Mediascope.

С 22 по 28 июля, когда пользователи начали жаловаться на низкую скорость загрузки видео на YouTube, видеохостингом воспользовались 82,5 млн граждан России, что немного больше, чем неделей ранее (82,1 млн), и на 2,4% больше, чем за тот же период прошлого года (80,6 млн). В подсчетах учитывалась как мобильная версия сервиса, которую не затронуло замедление, так и десктопная.

Что касается среднесуточного охвата YouTube в РФ, то он также вырос. 22-28 июля этот показатель составил 55,7 млн пользователей, неделей ранее — 55,4 млн, а за сопоставимую неделю 2023 года — 52,3 млн.

25 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что уже до конца недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах россиян может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%. По его словам, замедление платформы — вынужденный шаг. Хинштейн добавил, что меры не коснутся мобильной версии YouTube.

Ранее эксперты предрекли крах видеоблогингу в России из-за блокировки YouTube.

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