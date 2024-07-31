Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербуржец избил водителя скорой, пытавшегося поднять его с земли

В Петербурге задержали пациента скорой, который напал на помогавших ему медиков

close
100%
РИА Новости

В Невском районе Санкт-Петербурга мужчина напал на медиков, которые пытались поднять его с земли. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел накануне ночью во дворе дома № 17 по проспекту Большевиков. Местные жители заметили мужчину, который лежал на земле, и решили, что он нуждается в медицинской помощи.

Они вызвали на место бригаду скорой помощи, однако 56-летний пациент оказал медикам сопротивление. Он напал на водителя и стал бить его по разным частям тела. В результате пострадавший получил многочисленные ушибы и ссадины, а дебошир также успел сломать зеркало на служебном автомобиле.

Позже жителя Пушкина, который проявил немотивированную агрессию к врачам, задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее в Пермском крае мужчина взял в заложники медиков, отказавшихся везти его мать в больницу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами