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Военный сбежал на костылях из ростовской больницы за день до выписки

В Ростове-на-Дону ищут контрактника, который сбежал из больницы на костылях

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Shutterstock

Российский военнослужащий сбежал из больницы в Ростове-на-Дону, опасаясь возвращения на фронт. Об этом сообщает 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Известно, что 30-летний мужчина подписал контракт с ВС РФ и уехал в зону СВО, там он получил ранение в ногу и сначала проходил лечение в госпитале, а затем был переведен в ростовскую больницу №20.

Сегодня утром выяснилось, что военный самовольно покинул медучреждение в Западном микрорайоне и исчез. О произошедшем узнали командиры бойца, сейчас его разыскивает военная прокуратура.

Также сообщается, что мужчина еще не полностью восстановился и поэтому передвигается на костылях, тем не менее уже на следующий день его собирались выписывать из больницы. В прокуратуре отметили, что военный будет нести ответственность за побег.

Ранее в Барнауле военного осудили на 10 лет за уклонение от службы.

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