Сотрудник автомойки угнал машину клиентки и поехал кататься

В Богородском районе Москвы по подозрению в угоне автомобиля задержан сотрудник автомойки, который решил прокатиться на чужой машине и повредил ее. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В правоохранительные органы обратилась жительница Москвы с заявлением об угоне автомобиля. Женщина поручила сыну отвезти машину на мойку и договорилась забрать авто на следующее утро. Приехав на мойку, женщина обнаружила, что ее автомобиля нет на месте. Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения и заподозрили, что к угону причастен сотрудник автомойки.

Действия мужчины попали на видео, он сел в машину и покинул территорию мойки. 31-летнего угонщика удалось задержать, он успел повредить транспортное средство, машина возвращена законной владелице. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Тюменской области полицейские задержали двоих молодых людей, подозреваемых в разбое. Двое юношей вызвали такси и в конце поездки, когда водитель остановился на парковке на улице Коммунистической, нанесли ему несколько ударов металлическими предметами в лицо и шею. Потерпевший выбрался из машины, и бандиты скрылись на ней в неизвестном направлении. Угонщиков поймали с помощью квадрокоптера, задержанные признались, что заранее спланировали нападение на таксиста и планировали уехать в Тобольск.

Ранее мужчина угнал машину и ввязался в погоню с двухмесячной дочерью на заднем сиденье.