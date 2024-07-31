Генпрокуратура направила в суд дело участника покушения на Прилепина

Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело участника покушения на Захара Прилепина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе надзорного ведомства.

»Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении гражданина Украины Александра Пермякова, обвиняемого в совершении теракта и иных преступлений», — говорится в сообщении.

По данным агентства, уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд. Там его рассмотрят по существу.

6 мая прошлого года произошел взрыв в машине, в которой писатель Захар Прилепин ехал с Александром Шубиным в Нижегородской области.

Писателя госпитализировали, ему провели несколько операций. Позже сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как теракт.

Глава СБУ Василий Малюк до этого прокомментировал покушение на Прилепина. По его словам, автомобиль мужчины подорвался на противотанковой мине, после чего он получил серьезные травмы ног и таза.

Ранее в МИД РФ заявили, что украинские теракты в России не будут иметь срока давности.