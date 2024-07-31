Адвокат Пола Уилана опроверг его пропажу из колонии

Владимир Жеребенков, адвокат осужденного в России за шпионаж гражданина США Пола Уилана, опроверг информацию о пропаже его подопечного. Об этом сообщают «Известия».

«Нет, он не пропал. Он может полгода в одной зоне побыть, тут же перейти в другую зону. Побыть там полгода, могут в следующую перекинуть», — сказал юрист.

По его словам, американец находится в колонии №17. Если бы Уилана переводили, то его защита получила бы соответствующее уведомление, отметил Жеребенков.

Он также заявил, что вопрос о возможном обмене американца сейчас не обсуждается. Решение об этом может быть принято только после выборов нового президента Соединенных Штатов, добавил адвокат.

31 июля защита Уилана заявила, что не знает о его текущем местоположении.

Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Его приговорили к 16 годам лишения свободы за шпионаж и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. Уилан отрицал свою вину.

Ранее Уилан рассказал об избиении в колонии.