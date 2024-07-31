Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уральский пенсионер остался без машины и денег, поверив мошенникам

В Екатеринбурге пенсионер лишился машины после звонка мошенников

close
100%
Ilya Naymushin/Reuters

В Екатеринбурге пожилой мужчина думал, что сотрудничает с ФСБ, продал машину и отправил деньги мошенникам. Об этом сообщает портал «Уральский меридиан».

С 74-летним пенсионером по телефону связались неизвестные, которые представились сотрудниками Центробанка и ФСБ. Аферисты убедили мужчину в том, что спецслужбы проводят операцию по поимке мошенников, работающих в банке, клиентом которого является екатеринбуржец.

Мужчина обналичил 800 тысяч рублей своих сбережений и перевел эти деньги на продиктованный «силовиками» якобы безопасный счет. Злоумышленники сообщили доверчивому россиянину, что неизвестные заинтересовались его машиной и от нее необходимо срочно избавиться.

Продав автомобиль за 1,2 млн рублей, вырученные средства пожилой человек также перевел на указанные неизвестными реквизиты. После того как аферисты перестали выходить на связь, пострадавший понял, что его обманули, и обратился в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее пенсионерка из Ленобласти осталась без жилья, поверив мошенникам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами