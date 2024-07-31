ОНК Мордовии запросит ФСИН информацию о местонахождении Уилана

Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Мордовии запросят региональное управление ФСИН о том, где в настоящее время находится осужденный за шпионаж американец Пол Уилан. Об этом сообщил РИА Новости председатель ОНК региона Сергей Маркиянов.

«Я сейчас посмотрю, что значит «публично обратилась». И свяжусь с пенитенциарным ведомством. С УФСИН. Они проинформируют, они могут подтвердить, где он находится», — заявил собеседник агентства.

Маркиянов добавил, что 17 июля представители республиканской ОНК посетили исправительную колонию ИК-17 строгого режима, где отбывает наказание Уилан. Однако самого американца представители там не видели и им отдельно не интересовались, поскольку это было плановое посещение колонии.

Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Американца приговорили к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Мужчину отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. Сообщалось, что Уилан отрицал свою вину.

Однако 31 июля защита осужденного в России за шпионаж Уилана заявила, что не знает его текущего местоположения.

Ранее в России задержали военного из США.