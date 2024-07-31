Врач оценила, можно ли желающим похудеть есть мороженое

Людям, которые хотят похудеть, можно не исключать мороженое из своего рациона питания. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог, заведующая дневным стационаром клиники ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова.

«Но нужно понимать, что сливочное мороженое, и уж тем более пломбир (еще более жирный), — это достаточно высококалорийные продукты. Порция сливочного мороженого в 100 гр. вам даст где-то 180 кКл. Пломбир — 230−240 кКл. Дальше многое зависит от состава и добавленных ингредиентов», — отметила эксперт.

Помимо этого, она напомнила, что во всех видах мороженого есть сахар, поэтому желающим снизить вес стоит исключить другие сладости в день его употребления. Залетова также добавила, что разные наполнители, глазурь и орехи добавляют калорий этому летнему десерту.

Менеджер отдела исследований и разработок мороженого «Золотой Стандарт» Юлия Степочкина до этого рассказала «Газете.Ru», что в мороженом сбалансированное соотношение белков, жиров и углеводов, благодаря чему оно может заменить полноценный перекус. Главное, выбирать мороженое с натуральными составами.

Ранее россиянам назвали допустимую дозу мороженого в день.