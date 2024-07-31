В Новороссийске ребенок проглотил шестисантиметровый распылитель от лекарства

В городскую больницу № 1 Новороссийска поступил 10-летний мальчик, проглотивший насадку-распылитель от флакона с лекарством. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Жительница Новороссийска обрабатывала сыну горло спреем, неожиданно мальчик вдохнул и проглотил насадку-распылитель от флакона. Семья немедленно обратилась за экстренной медицинской помощью.

«Сложность была в том, что инородное тело, а его длина — 6 сантиметров, частично ушло в двенадцатиперстную кишку. Насадка там застряла. И сразу достать ее не удавалось», — рассказал заведующий эндоскопическим отделением больницы Давид Шагинян.

Спустя несколько попыток врачам удалось аккуратно извлечь инородное тело. Подробности о состоянии маленького пациента неизвестны.

До этого сообщалось, что врачи Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии (клиники Рошаля) спасли ребенка, который проглотил 20 деталей магнитной игрушки. Врачи начали проводить пациенту лапароскопию, однако в процессе изменили решение о методе вмешательства и сделали мальчику полостную операцию. Кишечник вскрыли в четырех местах, извлекли магнитные шарики, в сумме их оказалось 20.

Ранее девятимесячная москвичка проглотила 15 магнитных шариков.