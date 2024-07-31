Пассажирка о ЧП с поездом Казань-Адлер: «Проводники вытаскивали людей через окна»

Когда произошла авария с поездом Казань-Адлер в Волгоградской области, молодые проводники немедленно бросились на помощь пассажирам. Они вытаскивали пострадавших из окон, рассказала kp.ru ехавшая в поезде на отдых жительница Октябрьска по имени Светлана.

По словам женщины, пассажирам помогали юные проводники, они же и позвонили в МЧС и скорую. Затем им начали помогать непострадавшие пассажиры и добровольцы.

«Волонтеры сразу обеспечили всех водой. У людей был шок, — рассказала Светлана. — Со всех сторон были слышны возгласы: «Я живой! Мы живы!». Это было страшно».

По словам женщины, для нее и ее детей случившееся стало вторым днем рождения — они чудом оказались в 11 вагоне, который не перевернулся. Однако у дочери Светланы произошел нервный срыв — ее пришлось долго успокаивать. В конце концов семья все-таки добралась до моря.

Напомним, 29 июля поезд Казань — Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области после столкновения с «КамАЗом», выехавшим на пути. В поезде находились 812 пассажиров. По данным Минздрава, 20 пострадавших завершили стационарный этап лечения, в больницах остаются 10 человек, в числе которых один ребенок. Состояние двух взрослых пациентов врачи оценивают как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести.

В РЖД ранее рассказали о состоянии работников поезда после аварии под Волгоградом.