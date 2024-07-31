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В соцсетях обрел популярность доберман, ставший моделью

Oddity Central: соцсети покорил доберман из Китая, ставший моделью

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yizhikuokuo/TikTok

В соцсетях обрел популярность доберман из Китая, ставший моделью, пишет Oddity Central. Собака примеряет на себе одежду людей и участвует в фотосессиях.

Как пишут СМИ, доберман по кличке Сяопай стал популярным в китайских соцсетях. Это стало возможным благодаря тому, что хозяйка сделала из питомца модель. Она наряжает его в мужские пиджаки и прочую одежду и аксессуары, устраивая животному фотосессии в стиле модных брендов.

Зрители восторгаются тем, как собака смотрится в кадре, отмечая, что ей это удается делать не хуже, чем профессиональным моделям из числа людей. Сама хозяйка питомца не комментирует успех Сяопая, зато регулярно публикует с ним свежие снимки в своих аккаунтах.

Ранее соцсети удивила черная собака, которая за два года стала полностью белой из-за болезни витилиго.

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