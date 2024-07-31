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У россиянки не раскрылся парашют на высоте 800 метров

Кировчанка выжила после падения с высоты 800 метров с нераскрывшимся парашютом

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Спортсменка выжила после экстремального падения с парашютом. Видеозапись с инцидентом опубликовало издание «Pro Город Киров» в Telegram-канале.

На кадрах три человека совершают прыжок с самолета. Двое из троих прыгающих плавно опускаются на землю с помощью парашютов, в то время как третий прыгун стремительно летит в сторону леса.

По данным СМИ, основной парашют сработал нештатно, а запасным девушка воспользовалась неправильно.

В результате кировчанка зацепилась за дерево. Пострадавшая выжила, но получила травмы. Информация о характере повреждений, а также о состоянии спортсменки отсутствует.

До этого женщина рассказала, как выжила, упав с высоты 4,5 км после того, как у нее не раскрылся парашют.

Ранее в сети появилось видео, как падающий самолет не разбился благодаря парашюту.

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