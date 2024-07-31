Астматик после двухнедельного запоя угрожал детям ружьем из окна своей квартиры в Балашихе

В Подмосковье местный житель угрожал детям оружием из окна квартиры после двухнедельного запоя. Об этом сообщает Regions.ru.

По информации издания, инцидент произошел 30 июля в одном из домов на проспекте Героев в Балашихе. Мужчина угрожал детям на улице ружьем из окна своей квартиры — очевидцы вызвали на место сотрудников правоохранительных органов. Агрессора задержали и доставили в опорный пункт. Оружие, которым он угрожал несовершеннолетним, оказалось пневматическим и не было заряжено.

По словам участкового, мужчина проживает в квартире с женой и ребенком, передает Regions.ru. При задержании ему потребовалась медицинская помощь. Перед произошедшим он две недели употреблял спиртное. Кроме того, россиянин страдает от астмы. Полицейские решили взять под контроль дебошира.

Ранее в Москве двое мужчин угрожали макетом автомата полицейским.