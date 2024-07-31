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Врач рассказала, как поддержать мотивацию работать летом

Врач Дроздова: планирование поможет сохранить мотивацию работать летом

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Shutterstock

Летом важно установить четкий график работы, чтобы сохранить мотивацию для ведения трудовой деятельности. Об этом kp.ru рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.

По ее словам, в графике обязательно должен быть предусмотрен отдых. Она отметила, что такое планирование позволит организовать свой день и избежать лишнего стресса. Помимо этого, она советует работать в комфортной обстановке и делить задачи на небольшие и выполнимые этапы.

«Если нет кондиционера, то хотя бы используйте вентилятор. Позаботьтесь о хорошем освещении и проветривании. <...> Разделение работы на мелкие шаги поможет поддерживать мотивацию и чувство прогресса», — подчеркнула Дроздова.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина до этого говорила, что планирование следующего отдыха может выступить эффективным мотиватором при выходе из отпуска на работу. По ее словам, лучше всего объяснить себе, что выход на работу необходим для поддержания качества жизни и интереса к ней.

Ранее психолог рассказала о пользе отдыха на природе.

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