Названо число натурализованных граждан РФ, лишившихся паспорта в январе–июне

Министерство внутренних дел РФ за первые шесть месяцев 2024 года лишило паспорта страны около 1000 натурализованных граждан. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она рассказала, что данная мера была применена по отношению к людям, привлеченным к уголовной ответственности. При этом большая часть совершенных ими преступлений касается незаконного оборота запрещенных веществ.

«МВД РФ за первое полугодие 2024 года прекратило гражданство около 1000 натурализованных граждан (добровольно приобретших российское гражданство)», — отметила Волк.

23 июля председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин принял участие в совещании, посвященном вопросам противодействия миграционной преступности. Во время встречи он рассказал, что за год в стране выросло число преступлений, совершаемых нелегальными мигрантами.

По словам главы ведомства, с 2023 года соответствующий показатель увеличился с 1 787 до 6 082 правонарушений. При этом число тяжких деяний, совершаемых иностранными гражданами, выросло на 11% — с 3 961 до 4 385.

Ранее в МВД РФ рассказали, сколько мигрантов были высланы из страны с начала 2024 года.