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Медведь вышел к гостинице у заповедника в Башкирии и похитил половину дыни

В Башкирии медведь вышел к гостинице у заповедника и похитил половину дыни

В Башкирии медведь, вышедший к гостинице, чтобы украсть половину дыни, напугал людей. Об этом во «ВКонтакте» сообщает «С любовью, Шульган-Таш!».

Инцидент произошел в музейно-экскурсионном комплексе государственного заповедника «Шульган-Таш». Туда периодически стал наведываться любопытный молодой медведь, и людей попросили его не подкармливать.

Однако в ночь на 31 июля зверь пришел в музейно-экскурсионный комплекс со стороны реки Белой, миновав дом, где проживают экскурсоводы, уронил урну и похитил оттуда половину дыни. Вскоре медведя прогнали — он ушел в лес в направлении горы. Во время своего пребывания на территории хищник успел напугать людей.

До этого в Иркутской области медведь вышел на трассу и чуть не украл тапки у мужчины, который пытался с ним сфотографироваться. Специалисты призвали людей не взаимодействовать с хищниками и не подкармливать их — они обязательно вернутся на это же место в другой раз, зная, что там кормят. При этом в каком настроении животное будет в следующий раз, неизвестно.

Ранее в Мурманской области медведь напал на кормившего его мужчину.

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