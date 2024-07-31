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Суд в Москве вынес приговор украинской телеведущей Мосейчук

Басманный суд заочно приговорил украинскую актрису Курилец к пяти годам колонии

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President.gov.ua

Украинскую телеведущую Наталью Мосейчук заочно осудили в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

По данным суда, женщина призывала к насилию над российскими военными. Суд заочно приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

В этот же день по такому же делу Басманный суд Москвы заочно вынес приговор украинской актрисе Адрианне Курилец-Кметюк. Обвиняемая призывала к насилию над российскими офицерами. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Весной 2024 года российская прокуратура закончила следствие по делам Курилец, Мосейчук и журналистки Янины Соколовой о разжигании ненависти.

Уголовные дела в отношении Мосейчук и медика Геннадия Друзенко возбудили в марте 2023 года. При этом Друзенко извинился за свои слова и заявил, что они были сказаны на эмоциях.

Ранее россиянка получила срок шесть лет за дискредитацию ВС РФ.

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