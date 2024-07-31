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Россиянин похитил оставленные на лавочке 1,5 млн рублей

В Подмосковье мужчина забрал оставленные на лавочке 1,5 млн рублей

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МВД РФ по Московской области

В Московской области правоохранители задержали подозреваемого в краже крупной суммы денег, оставленной жителем Одинцово на улице. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В полицию обратился потерпевший. Он сообщил, что оставил сумку с деньгами и вещами на лавочке рядом с одним из домов по улице Чистяковой. После этого мужчина, по его словам, ненадолго отошел, а когда вернулся, сумка пропала.

По камерам видеонаблюдения правоохранители установили, что бесхозное имущество заинтересовало прохожего. Он подошел к лавочке, изучил содержимое сумки, после чего забрал ее.

Злоумышленником оказался 57-летний житель Республики Чувашия. При обыске у него нашли более 700 тыс. рублей из украденных денег.

В отношении мужчины возбуждено дело по статье «Кража» УК РФ.

Ранее в Южноуральске мужчина тайно украл сбережения возлюбленной и заявил ей, что разбогател.

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