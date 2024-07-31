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Россиянка получила срок шесть лет за дискредитацию ВС РФ

В Омске женщину осудили на шесть лет за дискредитацию армии РФ

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Shutterstock

Суд вынес приговор жительнице Омска, которую подозревали в дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя УФСБ России по Омской области Ирину Руснак.

По версии следствия, на своей странице в социальных сетях россиянка опубликовала видеозапись, которая не соответствовала действительности. Материал подрывал авторитет российской армии.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации, которая дискредитирует ВС РФ.

Суд признал россиянку виновной и приговорил ее к шести годам лишения свободы. Их она проведет в колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.

До этого в Москве стримерша получила срок более пяти лет по делу о фейках об армии РФ. Женщина проведет это время в колонии общего режима.

Известно, что канал стримерши существовал семь лет, но его заблокировали из-за нарушения правил платформы.

Ранее в Краснодаре стримершу оштрафовали за оскорбительный контент о ВС РФ.

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