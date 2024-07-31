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Губернатор выехал на место пожара в многоэтажном доме в Шебекино

Гладков: многоэтажный жилой дом в Шебекино загорелся после ночных обстрелов ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрелов со стороны Украины в белгородском Шебекино загорелся многоэтажный жилой дом.

«Было несколько ночных обстрелов Шебекино. Горит многоэтажный дом», - сказал он в видеообращении.

Глава региона добавил, что прибыл на место происшествия.

До этого Telegram-канал SHOT, ссылаясь на местных жителей, сообщал о том, что в результате атаки ВСУ в Шебекино. Жители города сообщили, что обстрел велся с использованием кассетных боеприпасов, а пожару в здании предшествовали взрывы, продолжавшиеся в течение 30-40 минут.

В октябре 2023 года ООН на заседании СБ призвала прекратить применять кассетные бомбы на Украине.

Ранее Гладков сообщил о тяжелой обстановке в Шебекино из-за обстрелов.

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