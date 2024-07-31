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Стало известно о возможном обмене заключенными между РФ и странами Запада

Reuters: Россия и страны Запада готовят крупный обмен заключенными

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Dmitry Chasovitin/Reuters

Россия и страны Запада готовят крупный обмен заключенными. Подробности приводит агентство Reuters со ссылкой на правозащитников.

Агентство отмечает, что косвенно подтверждает информацию об обмене фактом вывоза некоторых заключенных из СИЗО и колоний в России.

Как утверждает источник, Москва может обменять осужденного в России за шпионаж Эвана Гершковича, признанного виновным в госизмене гражданина Германии и России Кевина Лика, американцев Пола Уилана и Марка Фогеля.

В свою очередь российская сторона может получить Вадима Красикова, отбывающего пожизненный срок в Германии, Владимира Дунаева и Романа Селезнева, находящихся в американских тюрьмах по обвинению в киберпреступлениях.

В июне замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о начале важного процессуального этапа обмена заключенными между РФ и США. Дипломат также отметил, что не в его компетенции прогнозировать временной диапазон, в течение которого будут предприняты какие-либо дальнейшие шаги.

Ранее МИД РФ обвинил США в затягивании переговоров по обмену заключенными.

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