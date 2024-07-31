Украинские СМИ сообщают о взрывах в трех городах

На Украине взрывы произошли в городе Павлоград Днепропетровской области, в городе Миргород Полтавской области и в городе Нежин Черниговской области. Об этом сообщают украинские телеканалы «Общественное» и ТСН.

«В Павлограде Днепропетровской области звучат взрывы», — сообщили журналисты.

Позже стало известно о взрыве в Миргороде и Нежине.

Отмечается, что во всех этих областях звучит воздушная тревога.

До этого также сообщалось о взрывах в Киеве и прилетах в Селидово Донецкой области. Кроме этого, взрыв произошел в Николаевской области в районе города Вознесенск.

Также стало известно, что взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне.

В минувшее воскресенье, 28 июля, стало известно, что Вооруженные силы России поразили ракетами транспортное предприятие в Слободском районе Харькова.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.