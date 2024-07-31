Жителей Шебекино в восьмой раз за сутки попросили спуститься в укрытия

Жителей Шебекино Белгородской области вновь попросили спуститься в укрытия из-за обстрела города. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МЧС по региону.

«РСЧС: Внимание! Ведется обстрел Шебекинский городской округ, г. Шебекино. Спуститесь в подвал (укрытие)», — говорится в сообщении.

Это уже восьмое подобное обращение к жителям Шебекино за последние сутки.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгородский район.

30 июля губернатор сообщил, что в Шебекинском городском округе два мирных жителя получили ранения. В селе Вознесеновка пострадала женщина, которая с баротравмой и ушибом руки сама обратилась в больницу. В Шебекино после прилета снаряда на территорию предприятия мужчина получил закрытую черепно-мозговую и минно-взрывную травмы.

Ранее Гладков сообщил о тяжелой обстановке в Шебекино из-за обстрелов.