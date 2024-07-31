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Пятеро мужчин напали на посетителя бара из-за его публикаций в TikTok

В Германии пятеро человек напали на мужчину с ножом и дубинкой за видео в TikTok

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Michael Probst/AP

В Германии пятеро мужчин напали на местного жителя, который сделал оскорбительную публикацию в соцсетях. Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел в Дортмунде еще 21 апреля, однако одного из подозреваемых правоохранители задержали только 29 июля, когда он вышел из самолета, прилетевшего в город из турецкой Анталии. По версии следствия, весной 33-летний немец с турецкими корнями и его подельники напали на 41-летнего мужчину у бара.

Мотивом нападения, по версии следствия, стали ролики, которые жертва перед этим выложила в TikTok и других социальных сетях. В них якобы содержалась недостоверная информация о семье нападавших. Они посчитали, что это «оскорбило их честь», и решили отомстить пострадавшему. Хулиганы подкараулили его на выходе из бара и окружили.

Один из злоумышленников нанес жертве несколько ударов металлической дубинкой, другой подозреваемый достал нож и несколько раз ударил им пострадавшего. Затем нападавшие одновременно пнули упавшую на землю жертву. Преступники оставили тяжело раненного мужчину лежать на тротуаре, истекая кровью. Тем не менее пострадавший выжил — врачи спасли ему жизнь, сделав срочную операцию.

Ранее пьяный россиянин напал на двух женщин в баре и пробил одной из них голову.

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