Стоимость квартир в московских ЖК комфорт-класса начинается от 6,2 млн рублей

Самый доступный лот на рынке новостроек в столице — апартамент-студия площадью 12,8 кв. м в районе Очаково-Матвеевское, ЗАО, стоимостью 4,1 млн руб. Такие данные получили аналитики OPENCITY в рамках исследования, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Поскольку в комфорт-классе формат — квартиры или апартаменты — является определяющим фактором ценообразования, для получения более показательной выборки эксперты составили два отдельных списка наиболее бюджетных лотов. При подготовке рейтингов аналитики учитывали специальные предложения от застройщиков.

Согласно рейтингу апартаментов, вторым из наиболее доступных лотов комфорт-класса в Москве стала студия площадью 19,4 кв. м в районе Крюково в ЗелАО. Ее стоимость составляет 4,4 млн руб. На третьей строчке списка — апартамент, расположенный в Головинском районе на севере Москвы. Студия площадью 14,5 кв. м обойдется покупателю в 4,6 млн руб.

В свою очередь, стоимость квартир в ЖК комфорт-класса начинается от 6,2 млн руб. С таким бюджетом покупатель может позволить себе студию площадью 19,8 кв. м в Зеленоградском автономном округе. Лот стоимостью 6,3 млн руб. был обнаружен аналитиками в ЖК в Южном Бутово — это студия площадью 19,1 кв. м. Третью строчку рейтинга самых доступных лотов Москвы в сегменте комфорт заняла 20,99-метровая студия в Люблино стоимостью 6,6 млн руб.

«Самая бюджетная квартира комфорт-класса в Москве на треть дороже апартамента. Однако покупателям не стоит забывать о том, что второй формат недвижимости дороже в эксплуатации. На него действуют более высокие налоговые ставки, чем на жилое имущество. К тому же этот вид недвижимости по-прежнему остается в «серой» юридической зоне», — отметил Евгений Дружинин, основатель OPENCITY.

Ранее выяснилось, что каждый шестой россиянин готов переезжать в новое жилье после покупки и «жить в ремонте».