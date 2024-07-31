Названы профессии, представители которых сильнее страдают от сидячего образа жизни

IT-специалисты, маркетологи, экономисты, госслужащие, водители сильнее всего страдают от сидячего образа жизни. Об этом проктолог «СМ-Клиника», к.м.н. Анастасия Травникова рассказала в беседе с «Газета.Ru».

«Самая вредная сидячая работа у финансистов и айтишников. Они проводят почти все рабочее время за компьютером примерно в 95% случаев. Им немного уступают логисты, сотрудники маркетинга и PR, а также госслужащие — около 80% случаев. Основная масса этих специалистов даже в обеденный перерыв предпочитает уютно расположиться в офисном кресле вместо прогулки на свежем воздухе. И напрасно, ведь гиподинамия связана со многими проблемами, включая ожирение и венозный застой крови в малом тазу, который, как известно, «дружит» со знакомой многим болезнью — геморроем», — предупредила врач.

При этом она отметила, что геморрой не вызывает катастрофических проблем со здоровьем, однако доставляет больному человеку много неудобств — в физическом и эмоциональном плане.

По ее словам, симптоматика этой деликатной болезни достаточно выраженная. Это ощутимая боль и жжение в области заднего прохода при дефекации, образование геморроидальных узлов с кровянистыми выделениями.

«Если пустить заболевание на самотек, его симптоматика будет только нарастать. Это, например, связано с постепенно развивающимся воспалительным процессом в области геморроидального узла. С увеличением узлов нарастает и боль в анальной области, превращаясь в настоящую пытку для пациента не только днем, но и ночью. При запущенном геморрое увеличенные узлы выпадают из прямой кишки, вызывая у больного резкую боль. Часто такое состояние сопровождается ярко-алыми выделениями из заднего прохода при любых телодвижениях», — добавила специалист.

Также она подчеркнула, что с геморроем легко справиться на начальных этапах, когда симптомы заболевания еще не настолько выражены, чтобы причинять сильный дискомфорт. Чаще всего больному назначается консервативное лечение с применением различных свечей и мазей, снимающих воспаление геморроидальных узлов, а помимо этого, улучшающих кровообращение в венах малого таза. Обычно такая терапия благотворно действует на состояние больного.

Однако в более сложных ситуациях решить проблему с геморроем помогает именно хирургическое лечение. Современные лазерные методики, по словам врача, позволяют удалить большие узлы бескровно и практически безболезненно. После лазерной операции пациент достаточно быстро восстанавливается, а главное, проходит чувство дискомфорта и тревоги за свое здоровье.

«Если ваша работа в основном связана с сидячим образом жизни, все-таки старайтесь в течение дня больше двигаться. Для профилактики геморроя полезна любая физическая активность — занятия спортом, например плавание (не менее получаса 2–3 раза в неделю), ходьба на свежем воздухе, йога, даже небольшая разминка в перерывах между работой. Всего несколько минут умеренной нагрузки на организм на рабочем месте помогут предотвратить появление застойных процессов в органах малого таза и сохранить хорошее самочувствие», — добавила колопроктолог.

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