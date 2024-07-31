Большинство российских мужчин никогда не посещали психолога

Для более чем 40% женщин и 35% мужчин нахождение в терапии — красный флаг при знакомствах с противоположным полом. Это показало исследование Mamba, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

70% российских мужчин никогда не посещали психолога. Только 4% опрошенных находятся в полноценной терапии, а еще 2% планируют начать.

Женщины больше заботятся о своем ментальном здоровье: 19% участниц опроса на данный момент находятся в полноценной терапии, 18% имели короткий курс, 16% — пробовали единожды. Только 43% женщин никогда не посещали психолога.

При этом почти 70% женщин считают, что заботиться о своем ментальном здоровье критически важно. Только 8% женщин критически относятся к терапии, считая ее пустой тратой времени и профанацией. А вот среди мужчин «негативщиков» гораздо больше: почти 17% мужчин считают, что терапия с психологом бесполезна и не нужна. Еще 42% мужчин равнодушны к идее терапии, но есть и те, которым это близко (41%).

Почти у всех россиян посещение психолога ассоциируется с проблемным состоянием. 40% мужчин и 37% женщин ответили, что посещение психолога — это признак стресса и тяжелого периода в жизни. Еще 37% мужчин и 28% женщин приписали человеку в терапии скрытые психологические проблемы.

Примечательно, что почти у трети женщин (28%) мужские походы к психологу вызывают ассоциацию с внутренней проработанностью и осознанностью. А вот мужчин с таким мнением ровно в два раза меньше, только 14% считают женщину в терапии — осознанной и понимающей себя личностью.

Самым весомым поводом большинство россиян считают депрессию: 32% мужчин и 36% женщин единогласно посчитали ее основной причиной обратиться за помощью.

Далее мужчины выделили стресс (24%), проблемы в отношениях (20%), потерю близкого человека (16%), желание лучше себя понимать (15%), проблемы в семье (14%), тревогу (12%), сложности в отношениях с окружающими (12%), профвыгорание (10%).

Для женщин на втором месте стоит потеря близкого человека (30%), далее идут проблемы с самооценкой (24%), проблемы в отношениях (24%), желание лучше себя понимать (20%), стресс (19%), сложности в отношениях с окружающими (17%), проблемы в семье (15%), профвыгорание (14%).

Половина мужчин (50%) и почти 70% женщин принципиально знать в самом начале знакомства, что человек посещает психолога.

Для большинства россиян факт посещения психолога новым знакомым — красный флаг, так ответили 36% мужчин и 41% женщин. Но есть и такие, которым нравятся люди, посещающие психолога: 33% женщин и 18% мужчин считают, что человек в терапии — это привлекательно.

Примечательно, что 41% мужчин рассказали бы новой знакомой о том, что посещают психолога, а среди женщин таких всего треть. Большинство женщин (37%) утаили бы этот факт от своего нового знакомого.

И мужчины, и женщины верят в то, что совместные походы к психологу полезны, но до определенного момента. Большинство россиян уверены, что эффективность психологической помощи зависит от того, в каком состоянии отношения в паре, а также от личностных качеств партнеров, так ответили 44% мужчин и 51% женщин. Твердо верят в терапию всего 28% мужчин и 36% женщин. Остальные считают ее бесполезной.

Основные причины, по которым мужчины скрывают посещение психолога, это: негативные стереотипы о работе психологов (30%), личный характер информации (24%) и страх показаться слабым (16%).

У женщин — это негативные стереотипы о работе психологов (37%), личный характер информации (28%), страх испортить впечатление о себе (13%).

Ранее эксперт рассказала, как правильно общаться с партнером, посещающим психолога.