Россиянка отсудила у бассейна компенсацию за падение на противоскользящем коврике

В Омске женщина сломала руку, упав в бассейне на противоскользящем коврике, и отсудила компенсацию у спорткомплекса. Об этом говорится на сайте Ленинского районного суда.

Местная жительница пришла поплавать в оздоровительный комплекс, но по дороге к самому бассейн, наступила одной ногой на противоскользящий коврик, который не был закреплен, и упала.

Посещение спорткомплекса закончилось для омички переломом лучевой кости, и она обратилась с иском в суд, чтобы добиться выплат за травму, которую получила не по своей вине.

Руководство комплекса пыталось доказать, что женщина получила травму еще до похода в бассейн, но информация не подтвердилась. В итоге суд обязал спорткомплекс заплатить пострадавшей 150 тыс. рублей в качестве моральной компенсации за случившееся и еще 75 тыс. штрафа за нарушение прав потребителя.

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