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Опубликованы кадры арестованного замка россиянина в Италии

Налоговики Италии показали кадры арестованного замка российского бизнесмена

Налоговая полиция Италии опубликовала кадры из замка российского бизнесмена во Флоренции после ареста его активов на сумму около $44,4 млн. Фигурантом расследования может быть президент баскетбольного клуба «Монако», бывший владелец московского «Динамо» Алексей Федорычев, сообщает газета Corriere Fiorentino.

Арест активов российского бизнесмена был произведен по запросу украинской стороны. По данным Службы безопасности Украины, компания Федорычева, владевшего частным морским терминалом в Одесской области, незаконно получала долю портовых сборов. Причиненный ущерб оценили в $6 млн. Сейчас россиянин находится под следствием по делу о мошенничестве, подкупе и отмывании денег.

До этого глава департамента стратегических расследований национальной полиции Украины Андрей Рубель заявил, что в стране арестованы активы, связанные с Российской Федерацией, на сумму около $943 млн.

Ранее в России подсчитали размер находящихся в стране американских активов.

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