«Давно было, мне стыдно»: блогер Гобзавр отреагировал на запрет треш-стримов в России

Челябинский видеоблогер Андрей Яшин (Гобзавр), известный своими стримами на YouTube и издевательствами над матерью, в беседе с «Газетой.Ru» поддержал запрет треш-стримов в России. Он признался, что больше не транслирует насилие в сети, поэтому не переживает, что новый закон коснется его деятельности.

«Пусть принимают законы о трэш-стримах, мы к ним отношения не имеем. Мы не треш-стримеры и треш-стримы не ведем. Мы законопослушные граждане. Давно было пару эпизодов, но это было постановкой и фейком, за что мне стыдно. За это мы уже понесли ответственность. Недавно суд выиграли, где нас тоже обвиняли в треш-стримах. Наши стримы были многократно проверены и суд признал, что мы к такой деятельности отношения не имеем, закон не нарушали и полностью невиновны. В общем, выиграли суд. Больше ничего подобного у нас не было в эфирах: никакого треша или чего-то, нарушающего закон. У нас нормальные ламповые стримы с разрешенным контентом. Так что к закону о треш-стримах я отношусь нормально. Надо остановить хейт, травлю, и насилие людей в интернете! Поэтому считаю, что подобные законы нужны», — сказал Яшин.

С 2016 года Андрей Яшин (Гобзавр) вместе со своей матерью Людмилой Яшиной (Людмурик) стали проводить стримы на YouTube, в которых распивали спиртные напитки и выполняли за деньги различные задания. Например, Андрей мог поцеловать свою мать в губы или разбить о ее голову яйцо.

На контент Гобзавра и Людмурик пожаловались подписчики, аморальными видео заинтересовались в прокуратуре. В 2023 году суд признал запрещенными к распространению на территории РФ контент блогеров и заблокировал их основной канал.

30 июля Государственная дума приняла закон о запрете треш-стримов. Помимо этого, онлайн-трансляция совершения преступления будет считаться отягчающим обстоятельством по ряду статей УК РФ.

Документ вводит понятие треш-стримов, под которыми понимается «информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений».

Ранее в Госдуме назвали способ очистить Рунет от треш-стримов.