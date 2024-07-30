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Пенсионерка из Ленобласти осталась без жилья, поверив мошенникам

В Ленобласти пенсионерка лишилась квартиры после общения с мошенниками

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Shutterstock

В Тосненском районе Ленинградской области пожилая женщина поверила лжесотруднику ФСБ и осталась без квартиры. Об этом сообщает «47channel».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 73-летняя жительница города Никольское. Злоумышленники связались с ней по телефону. В разговоре они представились сотрудниками ФСБ и заявили, что квартирой россиянки заинтересовались мошенники.

Чтобы помешать преступникам, женщине следовало продать свое жилье, что пострадавшая и сделала. Вырученные от сделки деньги она передала курьеру и успела запомнить его приметы. Возбуждено уголовное дело, общий ущерб составил 1,7 млн рублей.

До этого сообщалось, что в Соликамске огласили приговор местному жителю, который помогал телефонным мошенникам обворовывать пенсионеров. Мужчина приезжал на указанные кураторами адреса и забирал деньги, часть он оставлял себе, остальные переводил «работодателям». Установлено, что курьер побывал у семерых соликамцев, которые отдали ему в общей сложности более 1,5 млн рублей. Приговором суда россиянину назначено 12 лет лишения свободы.

Ранее россиянин перевел мошенникам 28,4 млн рублей, которые он копил 30 лет.

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