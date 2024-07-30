В Крыму загорелись четыре энергоподстанции

Несколько энергетических подстанций загорелись в Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Керчь и пригород обесточены после пожаров сразу на четырех энергоподстанциях», — уточнили в сообщении.

По данным канала, возгорание зафиксировали на энергообъектах в районе 450 квартала, горы Митридат, сел Осовины и Бондаренково.

Кроме того, на восточной части полуострова отключили воду. В публикации не исключили, что одной из вероятных причин энергоаварии могла стать диверсия.

До этого первый замминистра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин сообщил, что более 53 тыс. человек в Керчи и окрестных селах остались без света из-за технологического нарушения на подстанции. Он отметил, что в 17:05 мск на высоковольтной подстанции в городе Керчь произошло срабатывание отключающего устройства. По словам Воронкина, это стало причиной обесточивания 362 трансформаторных подстанций, в том числе в селах Бондаренково, с. Егоров, Курортное, Войково, Глазовка, Осовины, Юркино.

Ранее в России целый город остался без воды и света.