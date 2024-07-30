Многодетную пару собираются лишить родительских прав из-за плохих оценок дочери

Многодетных родителей из Нижегородской области собираются лишить родительских прав. Супруги уверены, что органы опеки обратили внимание на их семью из-за плохих оценок дочери, пишет kp.ru.

Павел Пелевин и Марианна Кондырева из Заволжья воспитывают четверых детей в возрасте от 6 до 15 лет – двух мальчиков и двух девочек. Старшая дочь пары стала прогуливать уроки и плохо учиться после того, как ее публично опозорили еще в первом классе после проверки на педикулез.

«На протяжении всех этих семи лет, что дочь училась в этой школе, ее обзывали. После всей этой истории ей не сильно хотелось ходить в школу. Хоть она и старалась, успеваемость была плохая. Тогда-то и были составлены эти девять протоколов о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей», — объяснил отец девочки.

После этого домой к семье стали приходить сотрудники органов опеки. Они установили, что родители ведут аморальный образ жизни и не справляются с бытом. Кроме того, в региональном Минсоцполитики утверждают, что в 2018 году Павла и Марианну задержали на улице в состоянии алкогольного опьянения и доставили в отдел полиции. Вместе с супругами в тот момент были их дети, один из которых тогда был еще грудным.

В январе этого года в квартире семьи не оказалось продуктов питания, а дети к моменту визита проверяющих не ели уже почти два дня и нуждались в медицинской помощи. Также специалисты указали паре на отсутствие ремонта и предложили помощь в проведении санитарной обработки квартиры. Глава семейства отказался оформлять пособие для многодетной семьи, но согласился взять в дар одежду для детей. После этого мужчина самостоятельно отремонтировал жилье, обустроил отдельные комнаты для мальчиков и девочек. Он говорит, что с радостью бы принял помощь с ремонтом от министерства, если бы такое предложение поступило.

«Я хотел сделать ремонт, и сделал его сам. Жаль, немного не успел, и детей забрали. Еще говорят, у нас тараканы, грязно. А я всегда говорю, что пол – лицо квартиры. Сам готовлю, сам убираюсь. Если бы здесь был притон, то были бы и жалобы от соседей в полицию. Их нет», — подчеркивает Павел.

Соседка семьи подтверждает, что родители всегда заботились о своих детях, и не верит в то, что они могли оставаться голодными.

«Каждый раз, как иду утром на работу, Паша уже несет домой из магазина полные сумки: молоко, булку и что-то на завтрак детям. Они везде с ним. Вечером, бывает, захожу что-то спросить, и он всегда готовит эту пятилитровую кастрюлю супа на всех. Чтобы дети по два дня не ели - да не может быть такого! Детей надо вернуть! Я не понимаю, зачем вообще их забрали», — говорит местная жительница.

Сейчас трое детей находятся в больнице, куда они, по словам Павла, были доставлены с кашлем из санатория. До вынесения решения по делу о лишении родительских прав дети остаются в Городецком детском доме. При этом руководство детдома якобы запретило родителям навещать детей, «а то вдруг они запишут видео о том, что им в детском доме плохо».

Последнее заседание по делу назначено на 31 июля, оно пройдет в Городецком районном суде.

Ранее в Хабаровске многодетная мать не пускала дочь в школу и заставляла ее сидеть дома с братьями и сестрами.