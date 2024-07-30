Суд признал законным арест экс-ведущей «России-1» Курбангалеевой

Московский городской суд оставил в силе заочный арест бывшей ведущей телеканала «Россия-1» Фариды Курбангалеевой, обвиняемой в оправдании терроризма и распространении фейковой информации о российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

«Апелляционной инстанцией отклонена жалоба защиты, постановление суда первой инстанции признано законным и обоснованным», – сказал источник агентства.

В конце июня Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Курбангалееву, обвиняемую в оправдании терроризма с использованием СМИ и в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Курбангалеева была объявлена в международный розыск.

До этого суд в Москве заочно приговорил политолога Аббаса Галлямова (признан в РФ иностранным агентом) к восьми годам за распространение недостоверной информации о российской армии.

Ранее в суд поступило дело против блогера Камикадзе Ди.