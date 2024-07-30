Витамин D необходим организму человека в первую очередь для здоровья кожи. Однако его дефицит может провоцировать и другие заболевания, в том числе железодефицитную анемию. Нехватка этого витамина в 11 раз повышает риск развития у человека депрессии и психических расстройств, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

На депрессию влияет приобретенная нехватка витамина D, отмечают эксперты. По их словам, регулярный прием добавок с этим микроэлементом помогает снизить артериальное давление на 2-6 мм рт. ст., поддерживает иммунитет от вирусов.

Наиболее часто дефицит витамина D вызывает такие кожные заболевания, как витилиго, псориаз, атопический дерматит.

Специалисты подчеркивают, чтобы восполнить нехватку элемента, важно сначала сдать анализы – исходя из них врач должен назначить необходимую дозировку. Считается, что здоровому взрослому человеку необходимо 600 МЕ (15 мкг/сутки), а беременным женщинам – 1000 МЕ (25 мкг/сутки). Пожилым людям чаще назначают 800 МЕ (20 мкг/сутки).

До этого ученые выяснили, что прием витамина D в виде добавок людьми с его дефицитом может снизить риск тяжелой депрессии в течение всей жизни. Однако подчеркивается, что дополнительный прием этого вещества в различных формах сверх порогового низкого уровня вряд ли принесет пользу.

Ранее стало известно, из каких источников витамин D лучше усваивается.