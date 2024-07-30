На Украине опровергли задержание историка Толочко

Служба безопасности Украины не задерживала доктора исторических наук Алексея Толочко. Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на источник, близкий к семье ученого.

«Алексея никто не задерживал. Он к этому делу никакого отношения не имеет», — сказал собеседник украинского издания.

Кого в таком случае задержала СБУ — не уточняется.

30 июля «Страна» писала, что сотрудники СБУ задержали в Киеве Толочко за написанные книги по истории. Отмечалось, что ученому вменяются в вину книги, написанные еще до начала специальной военной операции. По данным СМИ, СБУ также обвинила Толочко в том, что он якобы поддерживал в социальных сетях действия России, а в своих трудах фальсифицировал «исторические факты развития украинской государственности».

Толочко является членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины (НАНУ). Его отец — известный археолог и историк-медиевист Петр Толочко, который написал множество книг по истории Древней Руси и внес большой вклад в изучение истории древнерусского государства.

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