В Кемерово велосипедист выжил после удара молнии

В Кемерово молодой мужчина чудом выжил после удара молнии, россиянин ехал по городу на велосипеде во время грозы. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел 28 июля, молодой человек в грозу ехал на велосипеде около ТЦ «Летосити», когда в него ударила молния. Прохожие услышали громкий хлопок и треск, и увидели, что на асфальте лежит мужчина. На помощь пострадавшему бросились несколько очевидцев.

«Молния ударила, видимо, в цепочку: на теле в этом месте остался след, а саму цепочку разорвало, хотя она была очень толстая. Друзья стали спрашивать парня, как его зовут, задавать другие вопросы. Он давал правильные ответы, но явно находился в шоковом состоянии», — рассказала одна из свидетельниц произошедшего.

Россиянина доставили в больницу, где у него диагностировали раны в области бедра и шеи. Ожоги оказались неглубокими, пострадало около 5% площади кожного покрова. Велосипедист находится в состоянии средней степени тяжести и получает необходимое лечение.

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