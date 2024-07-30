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Москвичка нашла в купленных на ярмарке фруктах самку черной вдовы с потомством

Жительница Новой Москвы нашла черную вдову с потомством во фруктах с ярмарки

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Shutterstock

Москвичка обнаружила неприятную находку в купленных на ярмарке продуктах. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По данным издания, жительница хутора Брехово (Новомосковский административный округ) нашла дома самку черной вдовы, которая попала в квартиру из фруктов с рынка. Женщина вызвала специалистов экстренных служб, но потом отменила заявку, отметив, что передаст ядовитого паука в зоомагазин.

«Паучиху убрали в контейнер, где она отложила яйца и начали вылупляться паучата», — рассказал собеседник агентства.

До этого выживший после укуса каракурта 18-летний житель Саратовской области рассказал об инциденте. По словам молодого человека, он почувствовал сильную боль во всем теле. Юношу, укушенного пауком в бедро, санавиацией доставили в больницу областного центра, где поместили его в реанимацию.

Ранее ученые рассказали о новом типе антидота от яда одного из самых опасных пауков в мире.

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